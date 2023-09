Resident Evil 4 Remake: Ada Wong torna con Separate Ways, trailer con data d'uscita

Fra i vari annunci dello State of Play di questa sera troviamo anche quello relativo alla tanto attesa espansione di Resident Evil 4 Remake che prende il nome di Separate Ways.

Dopo una serie di insistenti voci di corridoio, sul palco dell'evento trasmesso in streaming da Sony è stato finalmente annunciato ufficialmente che il DLC esiste ed è in dirittura d'arrivo. Separate Ways sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 21 settembre 2023 e permetterà di vivere l'avventura a base di zombi nei panni della letale ed affascinante Ada Wong.

Se questo contenuto potrà essere acquistato separatamente dai possessori del survival horror firmato Capcom, il futuro del titolo include anche un corposo aggiornamento gratuito. Lo stesso giorno in cui l'espansione approderà sulle varie piattaforme, infatti, Resident Evil 4 Remake accoglierà un update che andrà ad arricchire la modalità Mercenari e, tra le varie novità, dovrebbero esseri Ada Wong ed Albert Wesker come personaggi giocabili.

In attesa di poterne sapere di più su questo DLC premium, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il nuovo trailer di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, in uscita a breve per i possessori di PlayStation VR2.