Resident Evil 4 Remake: alcune boss battle sono già finite in rete, occhio agli spoiler

Dopo l'apparizione in rete di alcune copie retail di Resident Evil 4 Remake prima dell'uscita ufficiale, il noto insider Tom Henderson lancia l'allarme in merito alla recente diffusione di spoiler sul gioco da parte di alcuni streamer.

I creator incriminati, ci rivela Insider Gaming, avrebbero organizzato delle dirette streaming su Twitch con cui hanno mostrato spezzoni di gameplay provenienti dalle boss battle principali del gioco, contribuendo quindi alla diffusione di anticipazioni indesiderate tra i fan. I canali in questione, che tra l'altro si sono limitati a proporre filmati registrati con un cellulare, sono stati però bannati in poco tempo, con i creator che hanno quindi deciso di continuare le live da TikTok, aprendosi inoltre alla possibilità di ricevere delle donazioni Paypal dai fan come strumento di supporto.

Se c'è però un aspetto positivo di tutta questa faccenda è che, stando a quanto da loro rivelato, Resident Evil 4 Remake non sembrerebbe aver ricevuto dei tagli contenutistici rispetto all'originale, anche se al momento parliamo di semplici rumor da confermare.

Resident Evil 4 Remake, che vi ricordiamo uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series S|X il 24 marzo, ha ricevuto di recente una demo giocabile intitolata 'Chainsaw', che ha permesso alla community di apprezzare i primi livelli di gioco e sperimentare le novità di questa produzione.