Resident Evil 4 Remake: in che anno è ambientato e in quale città?

Resident Evil 4 Remake sta arrivando, in queste ore molti di voi sono alle prese con la Chainsaw Demo di Resident Evil 4, in attesa di mettere le mani sul gioco completo, una curiosità: sapete in che anno e dove è ambientato il gioco Capcom?

Ad esempio, vi ricordate dove e in che anno è ambientato Resident Evil 4? Il quarto capitolo dell'iconica serie survival horror fu una rivoluzione non soltanto nel gameplay, ma anche nel suo setting: la seconda avventura di Leon S. Kennedy prende il via nel 2004, sei anni dopo i fatti di Raccoon City. Dopo la tragica fine della cittadina situata nel midwest americano, negli anni successivi la Umbrella Corporation verrà messa in ginocchio dalle conseguenze di quella vicenda, finendo con il chiudere definitivamente i battenti. Ma la fine dell'Umbrella non pone fine agli orrori in giro per il mondo.

Infatti, stavolta Leon non si trova negli Stati Uniti: Resident Evil 4 Remake è ambientato in Spagna, precisamente in uno sperduto villaggio rurale senza un vero e proprio nome (sebbene alcuni cartelli segnaletici lo chiamano "El Pueblo"), isolato da resto della nazione. Qui la setta dei Los Illuminados ha preso il controllo della regione, soggiogando la popolazione locale al suo volere tramite le Las Plagas, parassiti che fanno perdere qualunque raziocinio ai loro ospiti pur mantenendone intatti movimenti e parte della loro intelligenza. Leon dovrà trovare Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti, rapita da un misterioso sicario e portata proprio ai Los Illuminados.



