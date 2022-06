Resident Evil 4: dal remake arriva questo cosplay di Ada Wong

Durante il Capcom Showcase di inizio giugno è stato annunciato il remake di Resident Evil 4, uno dei videogiochi più apprezzati della serie. Capcom ha fatto felici milioni di fan sparsi in tutto il mondo con questo annuncio, che porterà sugli schermi Leon Scott Kennedy e la sua avventura horror.

Comunque manca un anno a Resident Evil 4 Remake, quindi bisognerà ancora attendere molto prima di rivedere l'agente nella sua ricerca in territori spagnoli. Il protagonista però non sarà l'unico personaggio giocabile se Capcom deciderà di mettere in piedi tutta l'impiantistica del gioco originale. In certe fasi sarà infatti possibile utilizzare Ada Wong, un'altra protagonista storica di Resident Evil che era già apparsa nel secondo videogioco della saga.

La donna dal vestito rosso e dai tratti orientali anche qui dimostrerà di essere una femme fatale, con il suo modo di fare glaciale e improntato al raggiungimento dell'obiettivo. La cosplayer Vlada Lutsak ha ricreato tutto il suo fascino in questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil, sempre con il suo lungo vestito rosso e ovviamente armi alla mano, per non farsi mancare nulla nella sua ricerca e per poter portare a termine la missione quanto più facilmente possibile.