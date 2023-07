Resident Evil 4, dopo il Remake arriva il Demake in 2D: godetevi 30 minuti di gameplay!

Nel frattempo che Capcom festeggia le 5 milioni di copie vendute da Resident Evil 4 Remake, un devoto fan esprime tutto il suo amore per il classico originale creandone una intrigante reinterpretazione bidimensionale intitolata semplicemente Resident Evil 4 2D Edition.

A realizzarla è stato il modder DooMero, che ha trasformato il celebre Action/Horror in uno shooter 2D dallo stile visivo comunque fedele al Resident Evil 4 originale. Volete vedere in azione il demake? L'autore soddisfa la vostra curiosità pubblicando su Youtube un corposo video-gameplay di circa 30 minuti che ci mostra tutta la parte iniziale del gioco fino all'arrivo nel cuore del villaggio. A parte i filmati ripresi dall'opera del 2005, per il resto si tratta a tutti gli effetti di un Action in due dimensioni a scorrimento laterale, con tanto di battaglie con i Ganados e persino il temibile Dr. Salvador armato di motosega.

La creazione amatoriale è divenuta realtà grazie all'utilizzo del motore grafico GZDoom, ed i risultati fin qui raggiunti da DooMero (che ci lavora sin dal 2016) appaiono promettenti. Attualmente però non sembrano esserci indizi su quando il demake diverrà effettivamente giocabile per il pubblico, ma la speranza è che quantomeno una demo possa arrivare al più presto.

Tornando invece al gioco vero e proprio, sembra che siano in arrivo DLC per Resident Evil 4 Remake, come sembra suggerire la comparsa di nuovi obiettivi su Steam.