Resident Evil 4 Remake: arriva la modalità Mercenari, link per il download gratis del DLC

Come promesso, Capcom ha pubblicato il primo DLC gratis di Resident Evil 4 Remake: si tratta della modalità aggiuntiva I Mercenari, ora disponibile per il download su PS4 e PS5, Xbox Series X/S e PC.

Già presente nell'originale Resident Evil 4 e in altri giochi della serie, I Mercenari è ora disponibile anche in Resident Evil 4 Remake, non si tratta però di un aggiornamento bensì di un contenuto extra scaricabile separatamente, il cui download non è obbligatorio, lasciando così ai giocatori la libera scelta a riguardo.

I personaggi, sia quelli vecchi che quelli nuovi, potranno usare Mayhem Mode, un insieme di abilità uniche che aggiungono nuovi livelli di profondità strategica e tattica mai visti prima nella modalità The Mercenaries!

Ma Mercenari non è l'unico contenuto di Resident Evil 4 Remake in arrivo, Capcom sta lavorando anche sul DLC Separate Ways con Ada Wong, questo verrà pubblicato però come DLC a pagamento e non sarà dunque gratis per tutti. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo da parte del publisher, come il trailer e la data di uscita di Separate Ways per RE4 Remake.