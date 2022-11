Resident Evil 4 Remake: arriva la valutazione dell'ESRB del nuovo remake di Capcom

Come annunciato ormai da diversi mesi, Capcom regalerà a tutti gli amanti del brand di Resident Evil una nuova rivisitazione di alcune delle sue opere videoludiche più importanti: Resident Evil 4. La notizia riscosse un grandissimo interesse da parte del pubblico, andato in visibilio dinnanzi ai primi trailer del progetto.

Dopo aver speso diverse parole d'elogio della nuova fatica targata Capcom, all'interno di un articolo dedicato all'analisi delle novità su Resident Evil 4 Remake, torniamo a parlare ancora una volta di quella che sarà una delle produzioni videoludiche più interessanti del 2023. In programma per il suo approdo su tutte le piattaforme il 24 marzo dello stesso anno, i fan della prima ora di Resident Evil potranno tornare a vestire ancora una volta i panni di Leon, con una produzione che regge il confronto tecnico con le uscite videoludiche degli ultimi tempi.

Tuttavia, nelle ultime ore sono giunte alcune novità sul quasi imminente titolo sviluppato dai ragazzi di Capcom: Resident Evil 4 Remake è stato valutato dall'ESRB, un ente nordamericano il cui compito è quello di assegnare delle valutazioni alle produzioni videoludiche in uscita nei prossimi mesi. Nel dettaglio, Resident Evil 4 Remake è stato valutato, senza alcuna fonte di sorpresa per i giocatori, come una produzione dalla classificazione "Matura", in seguito alle diverse scene contenenti violenza, sangue e gore. Non è certamente una sorpresa per chi conosce l'iterazione in oggetto del brand di Resident Evil, così come quest'ultimo nel suo insieme. Tuttavia, si tratta di un momento fondamentale quello della valutazione da parte dell'organo americano ESRB, in quanto significa che lo sviluppo del titolo in analisi procede a gonfie vele.

Qui di seguito vi riportiamo le dichiarazioni dell'ESRB in riferimento alla valutazione di Resident Evil 4 Remake: "Questo è un survival horror in cui i giocatori assumono il ruolo di un agente governativo (Leon Kennedy) mandato a salvare un personaggio da un culto religioso. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano un ambiente rurale mentre cercano indizi e combattono zombie e creature mutate. I giocatori usano pistole, mitragliatrici, fucili a pompa ed esplosivi per uccidere creature nemiche in combattimenti frenetici. Alcune armi/attacchi provocano decapitazione e/o smembramento dei nemici, oltre a grandi schizzi di sangue. Gli attacchi nemici (per esempio, con motoseghe e tentacoli) possono anche causare la decapitazione di Leon, il suo smembramento o l'impalamento di egli. In alcuni casi, vengono anche rappresentati animali sventrati e cadaveri mutilati. Nel gioco compaiono parole come ca**o e me**a".

Resident Evil 4 Remake è quasi alle porte e, dopo avervi parlato delle nostre impressioni sul remake di una delle produzioni più importanti del panorama videoludico dei survival horror, non vediamo l'ora di poter provare l'esperienza definitiva re-interpretata dal team interno di Capcom.