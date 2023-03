Resident Evil 4 Remake in arrivo: ancora qualche mancanza su console

Nonostante gli ottimi voti assegnati dalle recensioni di Resident Evil 4 Remake ora disponibili, la riproposizione del survival horror non sarebbe completamente esente da difetti e imperfezioni.

In particolare, la redazione di Digital Foundry segnala alcune mancanze ancora riscontrabili nelle versioni console del gioco. Con i Tweet che trovate in calce a questa news, John Linneman pone nello specifico l'accento sul sistema di controllo di Resident Evil 4 Remake disponibile su hardware Xbox. Sulle console verdecrociate, a quanto pare, il survival horror presenterebbe infatti alcune mancanze sul fronte della gestione dei comandi.

Parallelamente, prosegue John Linneman in un ulteriore cinguettio, la versione PlayStation 5 di Resident Evil 4 Remake sarebbe invece interessata da alcune problematiche di carattere grafico. Rispetto ai primi assaggi del rifacimento, scrive la firma di Digital Foundry, la qualità dell'immagine sulla console Sony si presenterebbe come ancora contenuta. Allo stesso tempo, Capcom avrebbe invece perfezionato l'implementazione del Ray Tracing per la versione di Resident Evil 4 Remake riservata alla console Sony.



Per il momento, non sembrano invece esservi segnalazioni specifiche relative alla versione PC del remake. Al lancio dell'horror ad ogni modo mancano ancora alcuni giorni e la situazione potrebbe dunque mutare. Nel frattempo, trovate ogni dettaglio sul titolo nella nostra recensione di Resident Evil 4 Remake.