Resident Evil 4 Remake: Ashley, Luis, Sadler e l'orrore di El Pueblo nello Story Trailer

Non contenta del primo video gameplay di Resident Evil 4 Remake, Capcom chiude in bellezza lo Showcase sul futuro della sua iconica serie horror confezionando un trailer incentrato, questa volta, sulla storia e sui personaggi della versione attualizzata di RE4 per PC e console.

Con il trailer ammirato in chiusura dell'evento con l'immancabile 'one more thing', il publisher e sviluppatore giapponese riprende le scene di gameplay e ne amplia il perimetro narrativo (ma senza contestualizzarlo per non cadere in fastidiosi spoiler) dandoci così modo di familiarizzare con i personaggi di questo kolossal horror.

Il filmato mostra così Leon Kennedy nell'inferno di El Pueblo dopo essersi messo sulle tracce di Ashley Graham, la figlia dispersa del presidente degli Stati Uniti. Il nostro alter-ego viene così assalito dagli abitanti del posto infettati dal Las Plagas, un parassita che li trasforma in creature selvagge e dalla violenza incontenibile.

La finestra aperta da Capcom sulla storia di RE4 ci porta ad ammirare vecchie conoscenze come Ada Wong e loschi figuri che non esiteranno a mettere i bastoni fra le ruote a Leon. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 23 marzo 2023 su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel corso dello showcase, Capcom ha svelato anche i contenuti delle edizioni Standard, Deluxe e Collector's di Resident Evil 4 Remake.