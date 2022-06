Resident Evil 4 Remake attesissimo da Neil Druckmann: è uno dei suoi giochi preferiti

Uno degli annunci che più hanno animato il recente State of Play di Sony è stato indubbiamente quello di Resident Evil 4 Remake, il nuovo progetto con cui Capcom intende tirare a lucido uno dei giochi horror più importanti nella storia del franchise e del genere di appartenenza.

A rimanere elettrizzato a seguito dell'annuncio a sorpresa di Capcom c'è anche Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog e noto per essere il director della serie di The Last of Us e di Uncharted 4 Fine di un Ladro. Pur non essendo presente nella sua personale lista dei videogiochi perfetti, Resident Evil 4 rientra tra i titoli preferiti di sempre dell'autore, che evidentemente non vede l'ora di tornare a vestire i panni di Leon Kennedy.

"Resident Evil 4 è uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi. L'ho giocato il primo giorno su GameCube, poi di nuovo su Wii e attualmente sto proseguendo con la versione Quest 2. Non vedo l'ora di tuffarmi nel remake su PS5 e PSVR 2!". Pur essendo visto di cattivo occhio da alcuni per aver dato il via al filone action del franchise, Resident Evil 4 rappresenta ancor oggi una pietra angolare del medium ed è riuscito negli anni ad appassionare tanto i giocatori quanto gli sviluppatori e autori videoludici.

Intanto i fan sono partiti alla caccia degli indizi nascosti del trailer di Resident Evil 4 e dei possibili collegamenti con RE Village.