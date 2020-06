Resident Evil 4 Remake avrà contenuti inediti tra storia e gameplay, per un noto insider

Discutendo con i suoi follower su Twitter, l'ormai celebre insider conosciuto sui social come Dusk Golem ha condiviso dei nuovi retroscena sulle novità che caratterizzeranno la storia, il gameplay e i contenuti dell'ancora non annunciato Resident Evil 4 Remake.

Dopo aver anticipato l'annuncio di Resident Evil Village con rumor rivelatisi veritieri, la "gola profonda" di Capcom ha esordito affermando che "questa è l'ultima domanda a cui risponderò per un po' perchè in questo momento so dell'esistenza di RE4 Remake ma non c'è MOLTO che conosco, e le cose che so derivano da vecchie informazioni ottenute troppo presto rispetto a quello che dovrebbe essere l'annuncio ufficiale del gioco, un po' come mi è capitato con RE8".

Fatta questa dovuta precisazione, Dusk Golem ha spiegato che "sì, la storia è un'area su cui si stanno concentrando ed è un elemento che sarà in forte espansione nel remake. Immagina ad esempio a Dr. Salvador e al suo ruolo nel RE4 originale, lì potrebbero esserci delle sorprese". A detta dell'insider, quindi, il Remake di Resident Evil 4 vedrà delle importanti novità legate sia al canovaccio narrativo che alle aree da esplorare, con delle logiche ripercussioni sul gameplay da sperimentare nel nuovo horror di Capcom.

Nei giorni scorsi, Dusk Golem ha poi deciso di riallacciarsi all'evento di presentazione sui giochi PS5 dell'11 luglio per provare a fare luce sui motivi dell'esclusiva nextgen di Resident Evil Village. Sempre da Dusk Golem arrivano anche delle indiscrezioni su Silent Hill per PS5.