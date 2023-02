Resident Evil 4 Remake avrà New Game Plus e Photo Mode? Buone notizie da Capcom

Capcom è letteralmente un fiume in piena di novità su Resident Evil 4 Remake, grazie anche al corposo reportage svolto da Game Informer nel corso delle ultime settimane. Dalla testata emergono ora ulteriori importanti conferme sui contenuti del gioco, in particolare su due feature amate dai giocatori.

Nel corso di una serie di numerose domande a raffica rivolte al co-director Yasuhiro Anpo ed al producer Yoshiaki Hirabayashi, oltre a rivelare dettagli sulle dimensioni del villaggio di Resident Evil 4 Remake, è emerso anche che sia il New Game Plus che la Photo Mode saranno disponibili subito al lancio del gioco, che avverrà il prossimo 24 marzo su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. Si tratta di una conferma che incontrerà senza dubbio i favori dei fan, andando in questo modo ad allungare ulteriormente l'esperienza offerta dalla reinterpretazione moderna di Resident Evil 4.

Qualche dettaglio anche sulla sezione dell'Isola, con i due autori che confermano come questa fase dell'avventura si presenterà differente dall'originale e con un level design rinnovato, sebbene comunque ciò non significherà necessariamente che sarà più ampia rispetto a quanto visto nel classico del 2005.

Molte delle dichiarazioni fatte da Anpo e Hirabayashi sembrano confermare alcuni recenti rumor secondo i quali alcune parti di Resident Evil 4 Remake saranno drasticamente cambiate. A questo punto cresce ancora di più la curiosità nei confronti del nuovo remake targato Capcom, così da scoprire quanto saranno effettivamente numerosi ed incisivi i cambiamenti apportati.