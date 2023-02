Resident Evil 4 Remake avrà dei Tesori sbloccabili unicamente via DLC

A poche settimane dal lancio del remake di Resident Evil 4, gli utenti del forum di ResetEra hanno posto l'attenzione su un dettaglio che inizialmente era sfuggito ai più. Tra i contenuti aggiuntivi della Deluxe Edition ci sono anche dei Tesori che non possono essere ottenuti in altro modo.

Presentata lo scorso mese di novembre, la Deluxe Edition di Resident Evil 4 Remake costa 10 euro in più rispetto all'edizione base e, di conseguenza, offre un bel po' di contenuti scaricabili aggiuntivi. Tra questi, figurano diversi costumi per Leon e Ashley, delle armi speciali, musiche ed effetti sonori tratti dalla versione originale e un contenuto chiamato testualmente "Mappa dei tesori: Espansione". Proprio quest'ultimo è stato oggetto di un recente dibattito su ResetEra.

Leggendo il nome del DLC, in molti avevano pensato ad una mappa in grado di facilitare il ritrovamento dei tesori già disponibili nel gioco per tutti quanti. Le cose, in realtà, sono un po' diverse, dal momento che stando a quanto è possibile leggere nella scheda del prodotto reperibile sull'Xbox Store, offrirà dei tesori aggiuntivi non ottenibili in altro modo. Questa la descrizione ufficiale, dalla quale potete trarre tutte le dovute considerazioni: "Scopri tesori segreti che aspettano solo te! Con questa mappa, ci saranno dei tesori in più da trovare nel gioco: alcuni possono essere ottenuti solo in questo modo. Note: la posizione dei tesori aggiuntivi può essere confermata nella mappa durante la storia principale".

Nulla di incredibile, dal momento che è ormai prassi per le edizioni speciali offrire dei contenuti esclusivi a pagamento, tuttavia abbiamo preferito chiarire al meglio anche questo importante dettaglio per tutti coloro tra voi che non hanno ancora deciso quale edizione di Resident Evil 4 Remake acquistare. Il lancio, ricordiamo, si avvicina a passo svelto, essendo fissato per il 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.