Resident Evil 4 Remake avvistato in versione Xbox One: si tratta solo di un errore?

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha confermato che Resident Evil 4 Remake arriverà anche su PlayStation 4, dopo che il progetto era stato inizialmente annunciato solo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Apparentemente, dunque, non è prevista un'edizione del gioco per console Xbox One.

Capcom non ha fatto alcuna menzione di una versione Xbox One di Resident Evil 4 Remake, tuttavia sulle pagine di Amazon UK è stata avvistata l'immagine della confezione del gioco per la console old gen di Microsoft.

Non è affatto da escludere che si tratti di un semplice errore da parte del noto retailer, dal momento che una versione Xbox One di Resident Evil 4 Remake sarebbe stata con buona probabilità annunciata in contemporanea con quella PlayStation 4. È stato inoltre fatto notare come la copertina rechi la dicitura "Placeholder Image", segno che si tratta di una cover temporanea.

In ogni caso, l'avvistamento ha riacceso le speranze in quei fan che sperano ancora in un arrivo di Resident Evil 4 sulla console old gen Microsoft. È possibile che il team di Capcom sia ancora al lavoro su questa versione del survival horror ma non sia ancora pronto ad annunciarla in via definitiva. Tutto ciò che possiamo fare al momento è attendere eventuali aggiornamenti da parte della compagnia di Osaka.

Chissà che novità in merito non arrivino ad ottobre, mese in cui è previsto il nuovo Resident Evil Showcase.