Resident Evil 4 Remake in azione allo State of Play: in arrivo una Demo Speciale

Il PlayStation State of Play di febbraio 2023 è stato l'occasione per vedere nuovamente in azione Resident Evil 4 Remake, l'atteso rifacimento del capolavoro Capcom in arrivo il 24 marzo 2023 su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. E dall'evento Sony arrivano intriganti novità.

Il nuovo trailer ci ha infatti permesso di vedere nuove sequenze incentrate sulle fasi avanzate dell'avventura: oltre al Castello c'è stato spazio anche per l'Isola e per alcune sequenze di frenetico gameplay che mescolano sapientemente fedeltà al classico del 2005 e approcci completamente nuovi ad alcuni momenti e combattimenti iconici vissuti per la prima volta su GameCube. Capcom ci ha inoltre mostrato anche le nuove versioni di Osmund Saddler e Jack Krauser, che si prospettano ancora più temibili rispetto al passato.

Confermato inoltre il ritorno della modalità Mercenari, sebbene per il momento solo attraverso un logo, mentre gli ultimi secondi del filmato confermano che una Demo Speciale è in arrivo prossimamente: nessuna data precisa viene per ora rivelata, con Capcom che si limita a comunicare un generico "prossimamente", tuttavia con l'uscita del gioco completo ormai vicina è altamente probabile che la versione dimostrativa verrà messa a disposizione già nelle prossime settimane.

Ricordiamo intanto che la modalità VR arriverà in Resident Evil 4 Remake tramite DLC gratis nel prossimo futuro. La nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake vi permette inoltre di approfondire ancora di più le vostre conoscenze su questo promettente ritorno.