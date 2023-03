Resident Evil 4 Remake batte Hogwarts Legacy e vola in cima alla classifica UK

Dopo aver visto Hogwarts Legacy battuto da WWE 2K23 nelle classifiche UK una settimana fa, anche nella nuova top 10 l'Action/RPG di Avalanche Software non raggiunge il gradino più alto del podio, lasciando spazio ad una new entry di peso.

Resident Evil 4 Remake esordisce nelle classifiche di vendite retail britanniche conquistando subito la prima posizione. Se da un lato è vero che Resident Evil 4 Remake ha venduto al lancio in UK meno di RE Village e RE2, dall'altro l'ultima fatica Capcom segna comunque un pregevole esordio, con il 73% delle copie piazzate su PlayStation 5; segue la versione Xbox Series X con il 14%, mentre l'edizione PS4 si prende il restante 13%.

A confronto con la versione GameCube del 2005, inoltre, il remake registra vendite superiori del 29% rispetto a Resident Evil 4. In questo caso va tuttavia detto che Capcom pubblicò il classico originale su una console all'epoca non particolarmente popolare nel Regno Unito, e che le vendite allora erano totalmente digitali: è dunque molto probabile che il divario tra originale e remake siano ancora più nette tenendo in conto anche gli eventuali dati della distribuzione digitale. Nel frattempo, ecco la nuova Top 10:

Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy FIFA 23 WWE 2K23 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Modern Warfare II Super Mario Odyssey God of War Ragnarok Grand Theft Auto V Minecraft (Switch)

Hogwarts Legacy si mantiene comunque saldo in seconda posizione, confermandosi così ancora una volta tra i più grandi successi di questi primi mesi del 2023. Dopo il primato di sette giorni prima, invece, WWE 2K23 viene "schienato" dalla concorrenza e scende così dal podio.