Resident Evil 4 Remake, ma quanto è brutta la pioggia? Capcom la migliorerà con una patch

"Il diavolo si nasconde nei dettagli", verrebbe da esclamare osservando le critiche sollevate dalla community alla vista della 'pioggia a bassa risoluzione' dei recenti video in anteprima sulle novità di gameplay di Resident Evil 4 Remake. Capcom si dice consapevole del problema e promette di porvi rimedio.

Nel corso di un'intervista concessa da Hirabayashi Yoshiaki ai microfoni di Press-Start, il produttore del remake di RE4 ha discusso delle critiche degli utenti alla pioggia ammirata nelle ultime preview e ha spiegato di voler risolvere il problema prima del lancio dell'attesa avventura horror

"Abbiamo visto come ha reagito la community agli effetti grafici della pioggia, stiamo lavorando a una soluzione e contiamo di modificare la pioggia con la Patch day-one", è la promessa di Yoshiaki a tutti coloro che, in questi giorni, hanno manifestato il proprio disappunto per l'aspetto non particolarmente realistico della pioggia di RE4 Remake.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino al lancio di Resident Evil 4 Remake, previsto per il 24 marzo su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake tra gameplay, combattimenti e esplorazione.