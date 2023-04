Resident Evil 4 Remake, brutte notizie per gli speedrunner: sistemato un noto glitch

Capcom ha pubblicato nel corso del fine settimana un nuovo aggiornamento di Resident Evil 4 Remake, il quale risolve alcune problematiche, inclusa una che veniva sfruttata dagli speedrunner per completare l'avventura horror in pochissimo tempo.

Come si può leggere nel changelog ufficiale sul sito di Resident Evil, è stato corretto in ogni singola versione del gioco il glitch che consentiva ai giocatori di mirare con alcune armi e al contempo passare attraverso specifiche pareti. Tale errore veniva utilizzato principalmente dagli amanti delle speedrun, poiché permetteva di ridurre in maniera sensibile il tempo di completamento di una partita.

Ovviamente non si tratta dell'unico aspetto sul quale sono intervenuti gli sviluppatori, visto che l'update in questione risolve anche un fastidioso bug che impediva di ottenere una chiave nelle fasi avanzate della storia. Tra le altre problematiche risolte troviamo un problema con i trofei su PlayStation e uno con gli stick analogici su Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi all'elenco con tutte le novità dell'aggiornamento, vi ricordiamo che giusto qualche settimana fa vi abbiamo parlato del nuovo record delle speedrun a Professionista di Resident Evil 4 Remake, completato in sole due ore col grado massimo.