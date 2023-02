Resident Evil 4 Remake tra calci rotanti e dimensioni del villaggio: parla Capcom

Con l'uscita di Resident Evil 4 Remake che si avvicina sempre di più, Capcom ha sviscerato a fondo il suo atteso survival horror rivelando numerosi dettagli importanti. L'ampio coverage effettuato da Game Informer ha permesso ai fan di scoprire tanti segreti sul ritorno di Resident Evil 4, ma le sorprese non sono ancora finite.

Attraverso un corposo video, la testa a fatto una corposa serie di domande a raffica al co-director Yasuhiro Anpo ed al producer Yoshiaki Hirabayashi: se da un lato è vero che la maggior parte dei quesiti sono di tono leggero e scanzonato, come precisato anche dalla stessa Game Informer tra i commenti sotto al suo video su Youtube, ciò non toglie che alcune risposte fornite dai due autori si sono rivelate interessanti, approfondendo ulteriormente le conoscenze dei giocatori nei confronti del Remake.

Anzitutto, Anpo e Hirabayashi confermato che il Villaggio sarà molto più ampio rispetto a quanto visto nel gioco originale, e che Leon potrà difendersi anche stavolta dall'assalto ravvicinato dei Ganados sferrando calci rotanti. Ancora, sarà possibile equipaggiare anche armi non collegate all'inventario ed impostare un sistema di controllo simile a quello dell'originale RE4, seppur non del tutto identico in modo così da non snaturare le meccaniche pensate per il rifacimento moderno.

Oltre a ribadire che Resident Evil 4 Remake non avrà QTE, i due membri di Capcom rivelano che l'uomo con l'uncino apparso nei precedenti video-gameplay è stato alla fine rimosso dal gioco completo, ma lasciano al tempo stesso intendere che una sorta di nemico-stalker potrebbe essere presente in questa reinterpretazione di RE4. Game Informer infine conferma che verso fine febbraio verrà pubblicata l'intervista vera e propria con i due co-director (oltre ad Anpo, ci sarà quindi anche Kazunori Kadoi), concludendo così il loro corposo coverage su uno dei giochi più attesi di tutto il 2023.

Ulteriori approfondimenti potete trovarli nella nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake, incentrata su diversi dettagli emersi nelle scorse settimane.