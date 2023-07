Resident Evil 4 Remake: Capcom vuole la vostra opinione e vi offre un wallpaper in cambio

A quattro mesi dal lancio avvenuto lo scorso mese di marzo, Capcom ha lanciato un sondaggio diretto ai videogiocatori che hanno acquistato il remake di Resident Evil 4 per conoscere la loro opinione in merito.

Il sondaggio, reperibile a questo indirizzo, rimarrà aperto fino al 31 agosto ed è diretto specificamente ai videogiocatori che hanno acquistato e/o giocato Resident Evil 4 Remake. Se rientrate in questa categoria, potete dunque far sapere a Capcom quale edizione del gioco avete comprato, quando lo avete fatto, se avete completato la campagna, quanto avete gradito la storia, i personaggi, la grafica, il sistema di controllo, il sonoro, gli elementi horror, il bilanciamento della difficoltà e altri aspetti della produzione, e se avete giocato ad altri Resident Evil in passato. Al termine del sondaggio, che non vi porterà via più di un quarto d'ora, riceverete un wallpaper con la key art di Resident Evil 4 Remake in alta risoluzione come segno di ringraziamento.

Non è la prima volta che Capcom decide di inviare una sondaggio ai propri giocatori, avendolo già fatto dopo il lancio dell'Espansione dei Winters di Resident Evil Village e lo scorso marzo, in quest'ultimo caso impostandolo su più di un franchise. In entrambi i casi c'era un wallpaper ad attendere i partecipanti alla fine. Evidentemente, tiene particolarmente alle opinioni dei propri fan in modo da offrire prodotti sempre in linea con i loro gusti.

A proposito di rifacimenti, lo sapete che stanno circolando delle voci su un remake di Resident Evil: Code Veronica?