Resident Evil 4 Remake: Chainsaw Demo gira meglio su PS5 o Xbox Series X?

Non potendo assolutamente lasciarsi sfuggire l'occasione offertagli dal lancio della Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha realizzato un'interessante comparativa tra le versioni PC, PlayStation e Xbox della versione dimostrativa del survival horror di Capcom.

Il nuovo filmato confezionato dall'ormai famoso creatore di contenuti ci offre una visione d'insieme delle differenze grafiche e prestazionali tra il PC e le diverse generazioni e famiglie di console Sony e Microsoft, nonché dei punti di forza e di debolezza del lavoro svolto da Capcom per garantire un'esperienza di gioco soddisfacente agli emuli di Leon con questa versione dimostrativa.

Il passaggio più interessante di questa video comparativa è quello segnalato dallo stesso ElAnalistaDeBits, con il raffronto diretto tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Dai test condotti dallo youtuber emerge il vantaggio prestazionale di PS5: la console current-gen di Sony fornisce prestazioni complessive superiori rispetto alla controparte di casa Microsoft che si traducono in un vantaggio di circa 5/10fps, oscillando tra questi due estremi nelle fasi di gioco più concitate e nelle aree più dense di dettagli. A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, il creatore di contenuti suggerisce di selezionare la modalità Performance senza Ray Tracing per sperimentare un gameplay più vicino ai 60fps e, per questo, più fluido e responsivo.

Tornando al divario prestazionale tra Xbox Series X e PlayStation 5 che non sembra trovare alcuna giustificazione nelle specifiche hardware o nella potenza computazionale tra i due sistemi, ElAnalistaDeBits ritiene sui social che "dal momento che Capcom non si è nemmeno degnata di dedicare del tempo alla versione Xbox One, è chiaro che i problemi di prestazioni su Xbox Series X siano dovuti a una mancanza di ottimizzazione. Ricordiamo che RE Village ha avuto prestazioni migliori su XSX rispetto a PS5. Vedremo come stanno davvero le cose con la versione finale di RE4 Remake". Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate le nostre considerazioni sulla Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake.