Resident Evil 4 Remake: Chainsaw Demo gratis disponibile da oggi, ecco il trailer

Confermando le insistenti voci di corridoio degli ultimi giorni, Capcom ha svelato nel corso dello Spotlight di questa sera che la versione di prova gratuita di Resident Evil 4 Remake è ora disponibile al download.

Stiamo parlando della Chainsaw Demo, una demo gratis che permetterà ai giocatori di vivere le fasi iniziali dell'avventura, quando Leon S. Kennedy fa il suo ingresso nel villaggio popolato da creature infette e mostruosità di ogni tipo. Purtroppo non è stato confermato se il completamento della demo in questione permetterà di trasferire i progressi nella versione finale e, cosa ancora più importante, non sappiamo se questo contenuto coincida effettivamente con il capitolo iniziale del remake o funga da prologo, come accade solitamente con le versioni di prova dei Resident Evil.

In ogni caso non manca molto per scoprirlo, visto che Capcom ha confermato che la Chainsaw Demo arriverà oggi e, di conseguenza, nel corso delle prossime ore potremo procedere al download su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Per chi non lo sapesse, il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 24 marzo 2023. In attesa di poter provare la demo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato a gameplay, combattimenti ed esplorazione del remake di Residen Evil 4.