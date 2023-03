Resident Evil 4 Remake: tutta la Chainsaw Demo in italiano, ascoltiamo il doppiaggio

Capcom ha pubblicato la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake, versione dimostrativa della durata di circa 20 minuti che permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, di provare con mano il gameplay e di ascoltare il doppiaggio italiano.

La demo può essere giocata più volte senza limitazioni, la durata della sequenza di gioco è di circa 20 minuti, si tratta dunque di una prova non troppo estesa ma piuttosto interessante come primo contatto con il remake di uno dei giochi di Resident Evil più amati e venduti in assoluto.

Sopratutto, per la prima volta possiamo ascoltare l'audio italiano di RE4 Remake, Capcom ha doppiato interamente il gioco, la localizzazione dunque è completa e riguarda non solo i testi ma anche il parlato. Non vogliamo però rovinarvi troppo la sorpresa e dunque vi lasciamo il piacere di scoprire tutti i segreti di Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo.

Potete scaricare gratis la demo di Resident Evil 4 Remake da Steam, PlayStation Store e Xbox Store, un bell'antipasto in attesa del gioco completo in uscita il 24 marzo 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. Le prime copie fisiche di RE4 Remake sono già state avvistate, a quanto pare alcuni rivenditori internazionali hanno rotto il day one iniziando a distribuire il gioco prima del previsto.