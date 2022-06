Resident Evil 4 Remake: chi è Ashley?

Capcom ha finalmente annunciato Resident Evil 4 Remake, rifacimento del grande classico del 2005 pronto a rivivere in una nuova veste su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 24 marzo 2023.

I report dei mesi precedenti l'annuncio ufficiale hanno parlato di un remake del quarto capitolo diverso dal titolo originale, e che dovrebbe dunque comprendere anche vari cambiamenti ed approfondimenti alla narrativa. Il reveal trailer ha comunque già confermato la presenza di molti dei personaggi ed antagonisti visti nel 2005, tra cui anche quella di Ashley Graham.

Chi è Ashley? Si tratta della figlia del presidente degli Stati Uniti, una studentessa di 20 anni che, al termine di una giornata al college, viene improvvisamente rapita dal culto dei Los Illuminados e portata in uno sperduto villaggio spagnolo, dove viene tenuta prigioniera per motivi non del tutto chiari. Dopo aver trovato alcuni preziosi indizi sulla posizione della ragazza, il governo americano invia dunque l'agente Leon S. Kennedy, già protagonista di Resident Evil 2 e sopravvissuto agli eventi di Raccoon City, in una missione di salvataggio che si rivelerà ben più ostica e pericolosa di quanto immaginato.

Il rapimento di Ashley è ciò che mette in moto gli eventi dell'originale Resident Evil 4, così come della nuova versione in arrivo nel 2023. Resta ora la curiosità di scoprire se e quanto cambierà il ruolo della giovane nel corso della storia. Nel frattempo si è già scoperto chi è la modella che interpreta Ashley in Resident Evil 4 Remake.