Resident Evil 4 Remake, il co-director ammette: 'All'inizio non volevo farlo'

Resident Evil 4 si prepara a rivivere attraverso un remake disponibile su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation a partire dal 24 marzo 2023. Il classico Capcom è ancora oggi considerato uno dei punti più alti mai toccati dalla serie di Resident Evil, e c'è dunque grande curiosità di vedere come verrà reinterpretato.

Proprio per il fatto che l'opera pubblicata originariamente su Nintendo GameCube nel 2005 è divenuta così iconica, realizzarne un remake poteva rivelarsi una sfida molto ardua. Era questo il pensiero di Kazunori Kadoi, co-director di Resident Evil 4 Remake assieme a Yasuhiro Anpo, che ai microfoni di Game Informer ha confessato che inizialmente non aveva intenzione di realizzare un simile progetto, salvo poi ricredersi in seguito.

"All'interno della serie di Resident Evil, ma anche tra i videogiochi in generale, Resident Evil 4 è diventato leggendario. Sapevo che sarebbe stato difficile realizzarne un remake di successo, perché sarebbe bastato un singolo errore con uno qualunque degli aggiornamenti effettuati per far infuriare i fan", spiega Kadoi aggiungendo che "quando ho sentito per la prima volta dei piani per rifare Resident Evil 4 la mia prima impressione è stata che, dato che l'originale è considerato un capolavoro, realizzarne un remake sarebbe stato difficile, e dunque non volevo farlo".

Kadoi ha infine preso parte al progetto, che si appresta a divenire realtà il prossimo marzo. In ogni caso Resident Evil 4 sarà un remake più fedele rispetto a RE2 e RE3, proprio per evitare modifiche o ritocchi troppo drastici che avrebbero potuto far innervosire gli amanti del classico originale. Ciò detto, secondo il noto insider Dusk Golem alcune parti di Resident Evil 4 saranno drasticamente diverse nel remake, sebbene non sia ancora chiaro cosa andrà incontro a modifiche sostanziali.