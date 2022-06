Resident Evil 4 Remake sarà collegato a RE Village? Spuntano degli indizi

Dopo anni di speculazione, alla fine Resident Evil 4 Remake è stato annunciato ufficialmente durante il recente State of Play di Sony. Il rifacimento di uno degli horror game più importanti della storia videoludica prevede anche una "reimmaginazione" del suo comparto narrativo.

Da questo punto di vista, la storia di Resident Evil 4 Remake potrebbe variare in alcuni punti e presentare dei forti collegamenti con Resident Evil Village. L'utente reddit kaijumediajames ha ad esempio notato la somiglianza tra un intaglio apparso nel trailer con il simbolo del culto di Madre Miranda di RE Village. Le due immagini appaiono effettivamente simili e, dato che Resident Evil 4 si svolge più di 20 anni prima di Village e quindi precedentemente la morte dell'antagonista Madre Miranda, è possibile che Capcom abbia voluto collegare i due horror.



Il redditor lejitness ha poi confrontato un'immagine del (probabile) antagonista di RE4 Saddler con una delle forme di Madre Miranda. È interessante notare che questa scena è apparsa subito dopo il simbolo del culto di cui sopra. Viene inoltre fatto notare che i Plagas - i parassiti che prendono possesso degli abitanti del villaggio in Resident Evil 4 - sono abbastanza simili concettualmente al Cadou di Village, un altro parassita che Madre Miranda ricerca e usa per infettare il suo stesso gruppo di abitanti nel tentativo di resuscitare sua figlia.

Atteso il 24 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Resident Evil 4 Remake si mostrerà a breve con un nuovo trailer.