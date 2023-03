Resident Evil 4 Remake: come accumulare tante Pesetas velocemente

Nel corso della storia di Resident Evil 4 Remake, il protagonista si imbatterà spesso e volentieri in gruzzoletti di Pesetas, una moneta locale che può essere parecchio utile. Scopriamo insieme come fare per accumularne in quantità e, soprattutto, come spenderla.

Come accumulare Pesetas

Il metodo principale per racimolare soldi in Resident Evil 4 Remake è quello di esplorare. I Pesetas si nascondono all'interno dei contenitori distruttibili contrassegnati dalla pittura di colore giallo, nei cassetti, negli armadietti e nei cofanetti contenenti preziosi (più rari rispetto agli altri contenitori di loot). Se il numero di Pesetas disponibile in giro per la mappa è prestabilito, è invece casuale quello che potrebbe cadere dai nemici dopo la loro eliminazione, quindi è sempre bene dare un'occhiata in prossimità dei cadaveri per essere sicuri che non vi sia nulla da raccogliere. Un'altra preziosa fonte di denaro in Resident Evil 4 Remake sono i corvi: questi volatili neri si possono incontrare spesso e volentieri e la loro eliminazione potrebbe sia permettervi di raccogliere qualche consumabile come munizioni ed erbe medicinali che Pesetas. Non meno importanti sono i gioielli, anch'essi reperibili in vari luoghi della mappa: a differenza dei Pesetas, dovrete procedere con la vendita di questi oggetti per recuperare qualche spicciolo. Per massimizzarne il valore, potete combinare alcuni di questi preziosi per dare vita a collezionabili da vendere ad un prezzo ancora più elevato.

A che serve il denaro in RE4 Remake?

Avere a disposizione un generoso quantitativo di Pesetas in Resident Evil 4 Remake è un vantaggio da non sottovalutare, poiché si tratta di una valuta di scambio accettata dal misterioso Mercante, iconico personaggio del gioco Capcom. Oltre a vendere armi aggiuntive e le loro munizioni, questo NPC mette a disposizione del giocatore anche altri servizi, tra i quali è fondamentale segnalare il potenziamento delle armi presenti nel vostro inventario, così che diventino più forti e facili da maneggiare.

