Resident Evil 4 Remake: come attivare e disattivare i sottotitoli

Resident Evil 4 è sicuramente uno dei capitoli della saga maggiormente votati all'azione, ed il suo remake non è da meno: per questo motivo, durante alcune fasi di gioco, il rumore degli scontri a fuoco e delle esplosioni potrebbe coprire le voci dei personaggi durante i dialoghi.

Alla luce di ciò, vi consigliamo quindi di attivare i sottotitoli, nonostante la presenza del doppiaggio in italiano in Resident Evil 4 Remake. Per farlo, non dovrete fare altro che accedere al menu di pausa, dirigervi all'interno della scheda Lingua e selezionare l'opzione per attivare i sottotitoli. Una volta giunti in questo menu, troverete una lunga serie di impostazioni più approfondite, per modificare ogni dettaglio a vostro piacimento:

Lingua doppiaggio - potrete impostare la lingua del doppiaggio del gioco, utile se volete ascoltare le voci originali degli attori

potrete impostare la lingua del doppiaggio del gioco, utile se volete ascoltare le voci originali degli attori Lingua sottotitoli - potrete scegliere la lingua dei sottotitoli che appariranno a schermo

Didascalie - è possibile attivare oppure disattivare le didascalie nel gioco

Dimensione sottotitoli - potete impostare la dimensione dei sottotitoli, per adattarla alle vostre esigenze

potete impostare la dimensione dei sottotitoli, per adattarla alle vostre esigenze Opacità sfondo sottotitoli - serve per modificare il valore di opacità dello sfondo dei sottotitoli a schermo, in modo da aumentarne la visibilità

Colore sottotitoli - si può cambiare il colore dei sottotitoli, in modo da aumentarne la visibilità

Mostra nome interlocutore - potrete scegliere se visualizzare anche il nome del personaggio che sta parlando insieme ai sottotitoli, oppure no

potrete scegliere se visualizzare anche il nome del personaggio che sta parlando insieme ai sottotitoli, oppure no Colore nome interlocutore - è possibile impostare il colore del nome del personaggio che sta parlando, nel caso in cui abbiate attivato l’opzione precedente

Per scoprire ancora più dettagli sull'ultima fatica targata Capcom, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 4 Remake.