Resident Evil 4 Remake, come aumentare gli slot dell'inventario

Siamo finalmente giunti a fine marzo e, con l’uscita del survival a tema zombie più atteso del 2023, è arrivato il momento di mettere piede nel Remake quasi perfetto tra horror e azione di Resident Evil 4. Il celebre capitolo della saga di Capcom è finalmente approdato sul mercato e non aspetta che voi nella (ri)scoperta di un classico senza tempo.

Se per i veterani del brand si tratta di un’esperienza pressocché speculare a quella del lontano 2005, la stessa cosa non si può dire per i novizi di Resident Evil o, più in generale, per chi si approccia per la prima volta al “nuovo” titolo in questione. Tra le difficoltà più grandi che si possono incontrare, ad esempio, vi può essere quella di risparmiare proiettili e munizioni in Resident Evil 4 Remake e non solo (nei lidi di Everyeye potete trovare anche una guida su come uccidere gli zombie alle spalle senza essere scoperti in RE4 Remake).

Fare spazio nei vostri inventari

Però, senza alcun dubbio, uno dei principali ostacoli è il proprio inventario: difficile da gestire e risicato per la mole di oggetti necessari, ci si ritroverà ad avere sempre più bisogno del maggior numero di slot nelle proprie tasche. Allora come si può risolvere il problema?

L’unico modo con il quale si può incrementare la capienza dell’inventario è quello di procedere con l’acquisto degli slot aggiuntivi presso il mercante, reperibile in più occasioni progredendo con la propria avventura. Grazie a quest’ultimo, partendo da un costo di 10mila pesetas che aumenta esponenzialmente, è possibile comprare vari slot per la propria valigetta.

Esistono più tipi di valigette, ognuna delle quali avrà un proprio vantaggio utile per sopravvivere in Resident Evil 4 Remake (ad esempio, quella predefinita aumenterà il drop rate delle munizioni per la pistola), in modo da influire sull’esperienza complessiva garantendo un maggior numero di oggetti specifici in base a quella in uso. Tuttavia, a differenza degli slot per l’inventario, l’ottenimento delle diverse categorie di valigette richiederà l’uso dello spinello, un minerale reperibile nel corso dell’avventura.

Si conclude così la nostra guida su come espandere l’inventario nel nuovo titolo pubblicato da Capcom. Siete pronti ad immergervi in questa nuova avventura? In caso, vi suggeriamo di farlo al meglio rimandandovi alla nostra guida per parry, armi, trappole e monete in Resident Evil 4 Remake.