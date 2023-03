Resident Evil 4 Remake: come cambiare l'arma equipaggiata

Durante la vostra avventura in Resident Evil 4 Remake troverete un gran numero di armi differenti con le quali farvi largo attraverso le orde di nemici che cercheranno di eliminarvi. Naturalmente, ogni strumento offensivo tornerà utile in diversi momenti della vostra partita, a seconda del numero e della tipologia di nemici che sarete portati ad affrontare.

Di conseguenza è necessario conoscere tutti i modi per cambiare arma all'interno del gioco, in modo da sapere sempre come comportarsi anche durante le fasi più concitate dell'avventura.

RE4: come cambiare arma su PS4, PS5 e Xbox

Se state giocando al titolo Capcom su una console Playstation o Xbox, potete cambiare arma aprendo l'inventario e selezionandola al suo interno. Questa procedura, tuttavia, è piuttosto lenta e tediosa, ed è dunque preferibile utilizzare degli shortcut: è infatti possibile assegnare un'arma a ciascuna delle frecce direzionali del pad, in modo tale da poterle poi cambiare sfruttando solamente la croce direzionale, un metodo molto più rapido ed efficace del precedente.

RE4 Remake: come cambiare arma su PC

Anche su PC, come su console, si cambia arma aprendo l'inventario, ma è anche possibile assegnarle ad uno shortcut. In questo caso, tuttavia, invece delle frecce direzionali è possibile utilizzare i numeri della tastiera per una selezione rapida della armi. Su PC è inoltre disponibile una terza alternativa, che vi permette di cambiare la bocca da fuoco equipaggiata semplicemente facendo scorrere la rotella centrale del mouse.



