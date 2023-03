Resident Evil 4 Remake: come cambiare il livello di difficoltà

Se avete appena iniziato a giocare Resident Evil 4 Remake, avrete necessariamente dovuto selezionare uno dei tre livelli di difficoltà inizialmente disponibili. Nel caso in cui l'opzione scelta da voi fosse troppo alta, sappiate che è possibile tornare indietro, ma ci sono pesanti limitazioni in tal senso.

Il cambio di difficoltà è disponibile in Resident Evil 4 Remake, ma non è possibile modificare tale opzione liberamente. È consentito 'tornare indietro' solo ed esclusivamente ai giocatori che hanno selezionato il livello di difficoltà intermedio, ovvero quello Standard. Chi ha fatto questa scelta, potrà effettuare il passaggio al livello di sfida più basso che prende il nome di Assistita, ma non sarà possibile fare lo switch in maniera classica attraverso i menu. Per abbassare la difficoltà dovrete infatti morire, così che fra le opzioni visibili nella schermata del game over vi sia anche quella che consente di modificare questo elemento della partita.

Si tratta quindi di una possibilità parecchio limitata e possibile solo nella difficoltà Standard. Chiunque decida di iniziare l'avventura in modalità Hardcore o nella più complessa Professional (quella che si sblocca solo dopo aver portato a termine la storia di Leon S. Kennedy), dovrà procedere con il completamento del gioco senza che vi sia modo di tornare indietro. Per abbassare il livello di sfida, in questi casi dovrete cancellare il salvataggio e ricominciare una partita da zero.

Occorre precisare che i giocatori potranno completare la prima partita alle difficoltà più basse ed utilizzare poi alcuni aiuti sbloccabili nella schermata degli extra per completare le successive run in maniera più agevole, magari nel tentativo di sbloccare il trofeo di Platino di Resident Evil 4 Remake.