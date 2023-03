Resident Evil 4 Remake: come evitare e disattivare le trappole

Resident Evil 4 Remake fa rivivere il chiave moderna il classico Capcom del 2005, e prepara i giocatori ad affrontare ancora una volta gli orrori e le trappole dello sperduto villaggio spagnolo controllato dai Los Illuminados.

Le minacce che Leon Kennedy affronterà lungo il cammino non riguardano i soli Ganados, ma anche una moltitudine di ostacoli mortali preparati dai contadini impazziti per difendere il loro territorio. Dunque, qual è il modo migliore per evitare le trappole? In realtà ce ne sono diversi: ecco quali tattiche si possono utilizzare in queste situazioni.

Sparare alle trappole da lontano

L’utilizzo della propria arma da fuoco è uno dei modi più sicuri ed efficaci per procedere all’eliminazione di questi ostacoli. Al costo di alcune munizioni, quindi, si può evitare di incappare nella morte o nella perdita di preziose energie vitali.

Disattivare le trappole tramite il coltello

Se non avete intenzione di sprecare proiettili, c'è una risorsa altrettanto utile a vostra disposizione: si può procedere con l’utilizzo del proprio coltello per eliminare la minaccia. Ciò richiederà di fare attenzione a non attivare la trappola, mantenendo le giuste distanze in modo così da non subire danni a causa di un approccio errato.

In generale, i metodi per evitare le trappole in Resident Evil 4 non sono molti. Tuttavia, il modo più efficace per correre ai ripari con queste insidiose situazioni è quello di prestare attenzione all’ambiente (soprattutto il terreno, il luogo prediletto delle trappole antiuomo) ed ai rumori circostanti. Per ulteriori consigli utili, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come creare nuovi oggetti in Resident Evil 4 Remake. Non perdetevi infine la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake, così da scoprire tutti i dettagli e le qualità di questo grande ritorno.