Resident Evil 4 Remake: come gira su iPhone 15 Pro? Il confronto con PS4

Dopo aver dato vita ad un miracolo imperfetto con Resident Evil Village su iPhone 15 Pro e iPad Pro, Capcom ha portato su dispositii Apple anche Resident Evil 4 Remake, uno dei giochi migliori della scorsa annata, non per nulla candidato al Game of the Years ai TGA 2023.

Puntuali, gli esperti di Digital Foundry hanno posato la propria lente di ingrandimento sulla "versione tascabile" di Resident Evil 4 Remake, soffermandosi sulle caratteristiche e prestazioni tecniche di questa nuova conversione dell'horror game.

Digital Foundry ha effettuato un confronto con la versione PS4, ritenuta la più vicina dal punto di vista grafico rispetto a quella per iPhone 15 Pro. Pur preservando in gran parte l'imaplcatura tecnica del gioco, sulla console Sony di ottava generazione sono stati necessari dei tagli, come quelli riguardanti la risoluzione delle texture e lo streaming delle stesse, che poteva risultare piuttosto lento. Sono stati apportati anche una serie di tagli all'illuminazione, inclusa una riduzione del numero di fonti di luce che proiettano ombre e l'assenza di riflessi screen-space. Tutto questo è riscontrabile anche sui device Apple.

A differenza di Resident Evil Village, RE4 non dispone su iPhone di un menu di impostazioni in stile PC, quindi esiste effettivamente una singola esperienza visiva sulla piattaforma, con alcune opzioni per regolare la distorsione ottica, la profondità di campo e il motion blur, come abbiamo visto su tutte le versioni console del gioco.

Rispetto a Resident Evil Village, Resident Evil 4 presenta dei miglioramenti su iPhone. Gli utenti non dovranno armeggiare con le impostazioni grafiche che avrebbero potuto provocano crash, e il gioco funziona in modo accettabile per la maggior del tempo, con un framerate a 30 fps talvolta instabile ma generalmente performante. Tutto sommato, si tratta di un'esperienza più solida rispetto a Village, ma secondo Digital Foundry nemmeno i risultati ottenuti con Resident Evil 4 Remake rispecchiano gli standard a cui punta Apple con iPhone 15 Pro.