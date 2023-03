Resident Evil 4 Remake: come si sbloccano le armi con munizioni infinite?

State esplorando l'universo horror di Resident Evil 4 Remake e volete sbloccare armi con munizioni infinite? Eccovi tutti i passaggi da compiere per accedere a questi potenti equipaggiamenti nell'ultima esperienza a tinte oscure di Capcom.

Gli emuli di Leon Kennedy che faticano a risparmiare proiettili in Resident Evil 4 Remake possono servirsi di questo arsenale speciale dal munizionamento infinito per vivere un'esperienza più 'rilassata' nella dimensione horror del rifacimento di RE4.

Il primo e, forse, più importante equipaggiamento speciale che Capcom mette a disposizione dei giocatori è il Lanciarazzi con munizioni illimitate: identica al Rocket Launcher standard per foggia e potenza distruttiva, la variante con munizionamento infinito del Lanciarazzi consente agli utenti di scatenare l'inferno senza preoccuparsi delle scorte di proiettili.

Chi desidera ottenere l'Infinite Rocket Launcher deve 'semplicemente' completare RE4 Remake a qualsiasi livello di difficoltà, riavviare l'avventura in modalità New Game Plus e acquistare questo devastante lanciarazzi dal Mercante spendendo 2 milioni di pesetas.

C'è poi l'opzione offerta dal potenziamento unico del Cannone Portatile che dona all'ex Magnum un quantitativo infinito di proiettili. Una volta ottenuta l'arma completando il gioco al livello Professionista senza utilizzare armi bonus, occorre acquistare tutti i potenziamenti standard e recarsi dal Mercante per ottenere la funzione speciale del munizionamento infinito.

I fan delle mitragliatrici automatiche, invece, dovranno armarsi di pazienza per sbloccare la variante Infinite del Chicago Sweeper: per ottenerla, infatti, bisognerà finire il gioco a livello Professionista con un grado A (ottenibile raggiungendo i titoli di coda in meno di 7 ore) e investire 660.000 pesetas nei miglioramenti dell'arma dal Mercante.

C'è poi l'opzione offerta dalla variante indistruttibile del Primal Knife, sbloccabile sparando a tutte le 16 figure del Clockwork Castellan rintracciate in altrettanti capitoli della storia principale (l'incarico può essere completato in più partite): completata l'impresa, il Mercante sarà lieto di offrirci questo coltello speciale, non prima però di ricevere da Leon un congruo pagamento in Punti PC.

Lo sblocco 'universale' delle munizioni infinite in Resident Evil 4 Remake è possibile sbloccando le Orecchie da Gatto, ma solo dopo averle acquistate con 2.000 Punti PC dall'inventario del Mercante dopo il completamento del gioco al livello Professionista con un grado S+. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra guida con trucchi di Resident Evil 4 Remake.