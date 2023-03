Resident Evil 4 Remake: come riparare il coltello di Leon

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida alla parata perfetta in Resident Evil 4 Remake, il coltello dell'ultima fatica Capcom ha subito alcune importanti modifiche rispetto al passato ed una di queste riguarda la possibilità che la sua integrità raggiunga lo zero, rendendolo inutilizzabile. Scopriamo come fare per riparare la lama.

Il coltello da sopravvivenza di Leon S. Kennedy può tornare ad essere affilato come prima visitando il Mercante, il bizzarro personaggio che incontrerete per la prima volta nel corso del Capitolo 2. Parlando con il venditore, potrete selezionare il coltello nella schermata relativa ai potenziamenti: da qui potrete investire le Pesetas raccolte per ricaricare l'integrità dell'arma corpo a corpo e tornare nuovamente ad utilizzarla per far fuori i Ganado oppure per parare i loro letali attacchi.

Occorre precisare che il coltello iniziale del protagonista di Resident Evil 4 Remake è l'unico che può essere riparato, visto che tutte le altre lame che potrete trovare in giro o acquistare dal Mercante saranno usa e getta: questo significa che, una volta rotte, non potrete fare altro che gettarle via. Sempre a proposito del Mercante, sappiate che tra i potenziamenti disponibili vi è anche quello che aumenta la durevolezza della lama del coltello, così che l'indicatore che tiene traccia della resistenza dell'arma riceva un piccolo power-up. In questo modo potrete utilizzare il coltello per più tempo prima di dover ricorrere all'aiuto dell'NPC per una riparazione d'emergenza.

Sappiate che ogni azione eseguita col coltello ha un impatto diverso sulla durata della lama, la cui 'salute' è ben visibile nell'angolo in basso a destra dello schermo, poco sotto l'iconcina bianca che prende la forma dell'arma. Il combattimento e le eliminazioni furtive sono le mosse che più rovinano la lama, invece i parry hanno un impatto minore sull'indicatore.

