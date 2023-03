Resident Evil 4 Remake: come risparmiare proiettili e munizioni

In Resident Evil 4 Remake, come da tradizione nella serie, le munizioni per le armi di Leon tenderanno a scarseggiare e dovrete dunque bilanciarne l'uso durante l'avventura, risparmiando i proiettili in ogni modo possibile. Vediamo quindi come fare.

Mirate alla testa

Il primo consiglio che vi possiamo dare potrebbe sembrare piuttosto banale a prima vista, ma vi assicuriamo che risulta fondamentale cercare di mirare sempre alla testa e, più in generale, ai punti deboli dei vostri nemici, in maniera tale da infliggere danni bonus con ogni colpo messo a segno. Risulta infatti più efficace prendere la mira con attenzione e sparare solo con la certezza di colpire la testa dei vostri avversari, piuttosto che fare fuoco all'impazzata sprecando grandi quantità di munizioni preziose.

Usate i coltelli

Un altro modo molto efficace per eliminare i nemici evitando di sprecare proiettili è attraverso l'uso dei coltelli, che sono in grado di parare i colpi avversari, stordendoli ed esponendoli a contrattacchi corpo a corpo letali. Inoltre, se avete a disposizione un coltello potete dedicarvi allo stealth ed eliminare i vostri nemici silenziosamente, senza bisogno di sparare nemmeno un colpo di arma da fuoco.

Usate gli esplosivi

Tra le tante armi presenti nel gioco troverete anche alcuni tipi di granate ed altri esplosivi di vario genere. Questi possono essere utilizzati per eliminare velocemente e con un colpo solo gruppi numerosi di nemici, che rappresenterebbero altrimenti una grossa minaccia e richiederebbero di spendere molte munizioni per essere eliminati.

Sfruttate l'ambiente circostante

Durante la vostra avventura vi ritroverete spesso ad interagire con l'ambiente circostante, creando nuovi modi per eliminare i vostri avversari. Ad esempio, sparando alla lanterna appesa all'interno della stalla nella piazza del villaggio, il fuoco consumerà l'edificio, uccidendo tutti i nemici presenti all'interno e spingendo una mucca a correre fuori (quest'ultima travolgerà qualunque cosa si troverà sul suo cammino).

Raccogliete e create munizioni

Infine, ricordate che potrete sempre craftare nuove munizioni spendendo le risorse a vostra disposizione all'interno dell'inventario, e raccogliere i proiettili che verranno lasciati a terra sotto forma di bottino da molti dei nemici sconfitti.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 4 Remake, su Everyeye.it trovate anche la guida con i trucchi di Resident Evil 4.