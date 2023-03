Resident Evil 4 Remake: come si sblocca il fucile Skull Shaker?

Chi non è ancora riuscito a sbloccare le munizioni infinite in Resident Evil 4 Remake deve prestare particolare attenzione alle creature che infestano lo sparatutto horror di Capcom. Lo Skull Shaker, ad esempio, è perfetto per tenere a bada i mostri nell'ambiente dove sono più temibili, ossia nei locali al chiuso.

Nelle situazioni più disperate da fronteggiare nei panni di Leon, il fucile a canne mozze Skull Shaker è il perfetto compagno di ogni avventuriero: il calcio e la canna modificata lo rendono estremamente versatile e maneggevole, due fattori che contribuiscono a trasformarlo in uno degli equipaggiamenti più validi dell'intero arsenale di RE4 Remake.

L'accesso al fucile Skull Shaker, però, è riservato agli acquirenti della Deluxe o Collector's Edition di Resident Evil 4 Remake, come pure a coloro che lo ottengono spendendo i 1,99 euro richiesti dal relativo DLC in vendita sugli store digitali su PC, console PlayStation e Xbox. Una volta acquistato, è possibile riscattarlo accedendo alla sezione Armi Speciali del menù Magazzino delle macchine da scrivere.

Le statistiche dello Skull Shaker riflettono la sua versatilità in battaglia: l'arma è dotata infatti di una Potenza di livello 5,40 determinata dalla sua capacità di munizioni (2), dalla velocità di ricarica e di fuoco (rispettivamente di 0,98 e 0,49) e dalla precisione (2,30).

Le statistiche base dello Skull Shaker possono essere ulteriormente aumentate acquistandone i relativi potenziamenti dal Mercante. L'attributo più importante da migliorare è ovviamente quello della Potenza di fuoco, da portare a 6,32 e 7,24 attraverso i Livelli 2 e 3 dei potenziamenti. Con l'aumento della capacità di munizioni (da 2 a 4), i giocatori possono trasformare lo Skull Shaker in un vero e proprio cannone portatile capace di abbattere (quasi) ogni minaccia.

Per un ulteriore approfondimento sul gameplay dell'ultimo sparatutto survival horror di Capcom, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida con trucchi di Resident Evil 4 Remake.