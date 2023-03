Resident Evil 4 Remake: come sbloccare il coltello indistruttibile

Siete stufi di dover continuamente correre a riparare il coltello in Resident Evil 4 Remake? Sappiate allora che esiste un modo per sbloccare una versione speciale dell'arma che non può distruggersi. Scopriamo insieme come fare per ottenere questa esclusiva arma corpo a corpo.

Distruggere i Castellani Meccanici

Il primo step verso lo sblocco del coltello indistruttibile in Resident Evil 4 Remake consiste nella distruzione di ogni singolo Castellano Meccanico. Si tratta di buffe statuette che si muovono ed emettono un debole suono che sono nascoste in giro per il mondo di gioco: più nello specifico, esistono sedici Castellani Meccanici, uno per ogni capitolo. Sappiate che i progressi della sfida che richiede di distruggere a colpi di arma da fuoco o con attacchi corpo a corpo questi particolari oggetti è unica per l'intero salvataggio e potete quindi recuperare quelli che vi mancano in una nuova run, senza doverli trovare di nuovo tutti.

Sbloccate il coltello

Una volta portato a termine il primo obiettivo, sarà tutto in discesa. Innanzitutto recatevi nel negozio della sezione Extra del menu principale di Resident Evil 4 Remake, quella in cui è possibile spendere i Punti Completista (PC) per l'acquisto di elementi estetici o altri contenuti particolari. Scorrendo fra gli oggetti acquistabili nella sezione delle armi, troverete anche il particolare coltello di Leon S. Kennedy, il cui prezzo è di ben 1.000 PC. Acquistatelo, così che l'oggetto possa essere immediatamente inviato al vostro deposito in game. Avviate quindi il gioco e, interagendo con una qualsiasi macchina da scrivere, recuperatelo ed inseritelo nel vostro inventario.

Rendete il coltello indistruttibile

Come potete notare, la vostra nuova lama non è affatto indistruttibile: questo perché è ancora nella sua forma iniziale e necessita di una serie di accorgimenti per esprimere tutto il suo potenziale. Per accedere al potenziamento che permette di rendere illimitata la resistenza dell'arma occorre acquistare ogni singolo power-up presso il Mercante: a questo punto avrete accesso ad un potenziamento extra da 10.000 Pesetas che rende il coltello indistruttibile. Se siete di fretta, potete sfruttare uno degli speciali biglietti del mercante per acquistare immediatamente il bonus della lama, senza dover prima procedere con il potenziamento degli altri attributi.

