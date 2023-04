Resident Evil 4 Remake: come sbloccare la Magnum nella modalità Mercenari

Come ormai ben saprete, la modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake è disponibile tramite un aggiornamento gratuito e permette ai giocatori di cimentarsi in una serie di missioni a tempo in cui accumulare punti eliminando i nemici. Oltre ad essere divertente, questa componente del gioco consente di ottenere un'arma nella modalità storia.

Grazie alla modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake, infatti, i giocatori possono sbloccare senza particolari sforzi l'Handcannon, ovvero la potentissima magnum. I veterani del survival horror Capcom sanno bene che questo letale cannone portatile si poteva già ottenere senza ricorrere alla modalità extra, ma in questo caso i requisiti erano piuttosto complessi: occorreva completare una partita in New Game Plus senza mai utilizzare alcuna arma bonus.

Nella nuova modalità di gioco, è sufficiente ottenere un Grado S con un qualsiasi personaggio in ciascuna delle tre mappe disponibili (Villaggio, Castello e Isola). Il Grado S corrisponde ad un punteggio minimo di 200.000 e, come potete facilmente immaginare, si tratta di un'impresa alla portata di tutti. Se state avendo difficoltà, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come sbloccare tutti i personaggi nella modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake e utilizzare Jack Krauser: grazie al suo coltello indistruttibile, questo personaggio può facilmente aumentare il contatore delle combo e il timer. Non dimenticate inoltre che l'eliminazione delle galline fa spuntare uno speciale uovo che, una volta raccolto, garantisce all'istante 50.000 punti bonus, un quarto del vostro punteggio obiettivo.

Una volta soddisfatti i requisiti, i giocatori possono recarsi nel negozio dei bonus nel menu principale e procedere con l'acquisto dell'arma con 1.000 Punti Completista, i quali si possono ottenere facilmente portando a termine le varie sfide durante la storia. Una volta acquistata, l'arma speciale potrà essere recuperata dal deposito, accessibile da una qualsiasi macchina da scrivere nel corso dell'avventura.