Resident Evil 4 Remake: come sbloccare tutti i personaggi e le mappe di Mercenari

Se avete appena scaricato l'aggiornamento gratuito di Resident Evil 4 Remake con la modalità Mercenari, ecco tutti i dettagli su come sbloccare tutti i contenuti extra.

Leon S. Kennedy

Leon è disponibile sin dal primo momento e per poterlo utilizzare non dovete fare altro che avviare la modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake. Il protagonista della campagna è il personaggio con l'arsenale più variegato tra quelli presenti in questa componente extra, dal momento che il suo equipaggiamento include sia la pistola SG-09 R dotata di mirino laser che due armi pesanti: il fucile a pompa Riot Gun e il fucile di precisione Stingray. La sua abilità speciale non ha effetti attivi, ma aumenta per breve tempo il potenziale offensivo e la velocità di movimento.

Luis Serra

Il secondo personaggio della modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake è Luis Serra, il quale può essere sbloccato ottenendo il Grado A in una qualsiasi mappa utilizzando Leon S. Kennedy. Per tale obiettivo, è sufficiente raggiungere i 100.000 punti e non è necessario arrivare sani e salvi alla fine della partita. In questo caso, l'inventario è più ridotto, poiché la dotazione di Luis si basa su una pistola Red9 e sul fucile di precisione SR M1903, con in aggiunta una granata stordente da utilizzare per le situazioni d'emergenza. L'abilità speciale di Luis Serra consiste nella possibilità di posizionare della dinamite dal raggio d'azione piuttosto esteso, perfetta per eliminare gruppi di nemici e tenere alto il contatore delle combo ed il timer.

Jack Krauser

Raggiungendo il Grado A con Luis Serra in una qualsiasi mappa si sblocca invece Jack Krauser, probabilmente il personaggio più forte tra quelli disponibili al momento nella modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake. Nello zaino di Jack ci sono una mitraglietta TMP e l'arco in grado di sparare frecce esplosive, ma il pezzo forte è il coltello: grazie al danno elevato e alla resistenza della lama, questo strumento di morte permette al personaggio di eliminare schiere di nemici con attacchi corpo a corpo, i quali garantiscono un bonus al timer. Persino l'abilità unica di Jack è incredibilmente efficace, visto che grazie ad essa si può trasformare in un pericoloso infetto le cui braccia consentono di affettare i nemici senza particolari difficoltà.

Hunk

Come avrete ormai intuito, per sbloccare Hunk basta ottenere il Grado A (100.000 punti) in qualsiasi mappa con Jack Krauser. La dotazione di questo personaggio si basa unicamente su una manciata di granate a frammentazione e sulla mitraglietta LE 5, decisamente più performante se confrontata a quella nell'inventario di Jack. L'abilità speciale di Hunk è molto simile a quella di Leon, ma in questo caso non vengono potenziate le statistiche: attivando l'Assalto Letale, questo mercenario dispone per un breve periodo di tempo di munizioni illimitate, perfette per accanirsi su gruppi di nemici o boss.

Mappe

Per sbloccare invece tutte e tre le mappe della modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake non occorre fare altro che completarle in ordine. Giungere alla fine del Villaggio permette di accedere al Castello e il completamento del secondo stage garantisce l'accesso all'Isola. Non serve quindi raggiungere punteggi particolari per questo obiettivo e si può giocare in maniera più attenta, evitando gli attacchi nemici e focalizzandosi sui nemici più forti con le armi pesanti.

In attesa di aggiornamenti gratuiti o a pagamento con nuovi personaggi e mappe, vi rimandiamo al nostro speciale sulla nuova lore di Resident Evil 4 Remake.