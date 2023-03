Resident Evil 4 Remake: come scaricare la demo, link download su PS5, PS4, PC e Xbox

A pochi istanti dal termine del Capcom Spotlight, la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake è già stata pubblicata dall'azienda di Osaka e permette ai videogiocatori di tutto il mondo di provare una piccola porzione del rifacimento del quarto capitolo della serie horror.

Ecco di seguito i link per procedere con il download della versione di prova sulle varie piattaforme:

Come si può leggere nella descrizione del prodotto, la Chainsaw Demo consente ai giocatori di vivere una versione leggermente modificata delle fasi iniziali della campagna di Resident Evil 4 Remake e, a differenza di quanto accade solitamente con le versioni di prova dei vari capitoli della serie, non vi sarà alcun limite di tempo. Questo significa che potete scaricare la demo e giocarla senza limitazioni di tempo, sia per quello che riguarda il numero di volte in cui è possibile completarla che per il tempo trascorso al suo interno.

Se volete saperne di più su questa versione di prova, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il trailer della Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake.