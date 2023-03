Resident Evil 4 Remake: come trovare tutti i Medaglioni Blu nel Capitolo 1

Nelle primissime fasi di Resident Evil 4 Remake è possibile accettare una missione secondaria, il cui completamento permette a Leon S. Kennedy di entrare in possesso di una manciata di pietre preziose da vendere al Mercante. Scopriamo insieme come fare per ottenere l'incarico e portarlo a termine.

Come accettare la missione secondaria

Per arrivare all'area della prima missione secondaria di Resident Evil 4 Remake occorre superare la fase iniziale del Capitolo 1, la stessa disponibile nella Chainsaw Demo. Immediatamente dopo la sequenza nel villaggio in cui avete resistito all'attacco dei Ganado e dell'uomo armato di motosega, dovrete dirigervi verso un mulino: proseguite verso l'unica strada disponibile e aprite la porta per entrare in una piccola area chiamata Fattoria. Dopo aver eliminato i due contadini che si aggirano per l'area, proseguite fino a raggiungere un cancello ed interagite con il piccolo foglio azzurro fissato alla parete, sul lato destro: verrete informati che ci sono cinque Medaglioni di colore Blu nell'area e la loro distruzione permette di ricevere come ricompensa alcune gemme preziose. Tutto ciò che dovete fare è quindi individuare i cinque oggetti, tutti nell'area della fattoria, e colpirli con la pistola.

Medaglione Blu n°1

Il primo medaglio si trova al piano superiore del grosso edificio chiuso nell'area della Fattoria. Per colpirlo, dovrete posizionarvi al centro della zona e mirare verso la struttura a due piani: vedrete il medaglione appeso ad un filo attraverso il finestrone.

Medaglione Blu n°2

Il secondo medaglione blu è proprio sulla casa con la macchina da scrivere al suo interno, quella che avete visitato poco prima di accedere alla Fattoria. L'oggetto è sulla parete esterna della struttura, quella rivolta a nord-est.

Medaglione Blu n°3

Per trovare il terzo medaglione blu dovrete individuare la capanna degli attrezzi a nord dell'area. In questo caso, l'oggetto è nella parte alta dell'edificio ed è difficile da individuare a causa della presenza delle travi di legno.

Medaglione Blu n°4

Il penultimo medaglione blu si nasconde nella stalla, l'edificio centrale in cui è possibile trovare un bovino ancora in vita. In questo caso, l'oggetto è fissato ad una delle colonne di legno, verso la finestra. Il modo migliore per colpire questo medaglione è posizionarsi nei pressi del pozzo e guardare nella stalla dalla finestra.

Medaglione Blu n°5

Per trovare il quinto ed ultimo medaglione blu nel Capitolo1 di Resident Evil 4 Remake dovete raggiungere l'area nord-est della Fattoria, quella in cui è collocato un piccolo santuario da aprire con una chiave. Il medaglio è proprio oltre la barricata di legno alle spalle del santuario e dovrete posizionarvi proprio ai confini dell'area per poterlo colpire con precisione.

Prima di lasciarvi alle immagini con tutti i dettagli sulla posizione dei medaglioni blu, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i dettagli su come sbloccare il coltello indistruttibile in Resident Evil 4 Remake. Se avete iniziato da poco a giocare il survival horror Capcom, potreste dare anche un'occhiata alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Resident Evil 4 Remake.