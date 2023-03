Resident Evil 4 Remake: come uccidere gli zombie alle spalle senza essere scoperti

Volevate un po’ di terrore videoludico? Il grande kolossal a tema survival horror è prossimo ad arrivare su tutte le principali piattaforme ed è pronto ad ammaliare tutti. Come raccontatovi nella recensione della versione PC di Resident Evil 4 Remake, l’orrore di Capcom ha un nuovo volto e aspetta soltanto voi.

Intanto, però, qual buon modo per recuperare una delle iterazioni più accattivanti della saga di Resident Evil, se non proprio grazie al rifacimento dell’iconico Resident Evil 4? Per molti può essere un momento di riscoperta dell’intero brand o di avvicinamento ad esso per la prima volta. Proprio per questa ragione, vogliamo accompagnarvi mano nella mano alla scoperta dei migliori modi per sopravvivere in Resident Evil 4 Remake, che sia nella Chainsaw demo o nel gioco completo.

Una delle tecniche essenziali per la sopravvivenza in Resident Evil è l’uccisione stealth dei nemici che, oltre al risparmio dei proiettili in quanto basata sul corpo a corpo, permette di non essere percepiti dai nemici che vi circondano. Come si compiono le uccisioni stealth? Il tutto richiede due requisiti semplici ma fondamentali:

Accovacciarsi, così da potersi avvicinare a passo felpato;

Premere l’opportuno tasto del vostro mouse/controller per eseguire l’uccisione dello zombie di turno.

Il corrispondente tasto da premere differisce da console a console. In altre parole, in base alla piattaforma che sceglierete per vestire nuovamente i panni di Leon Kennedy sarà necessario premere un tasto differente. Qui di seguito vi elenchiamo la lista dei pulsanti corrispondenti all’uccisione da accovacciati, la quale avviene grazie al proprio coltello:

Tasto R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5

Tasto RT su Xbox Series X/S

Tasto sinistro del mouse su PC

Come accennato in precedenza, questa tattica consente di risparmiare non pochi proiettili nel corso di tutta l’avventura, i quali possono davvero fare la differenza tra la vita e la morte. Uccidere senza farsi vedere richiede importanti capacità di sopravvivenza e di scelta del tempismo perfetto; perciò, siete pronti a colpire i vostri nemici di soppiatto? Qualora voleste ulteriori per giocare al meglio il titolo targato Capcom, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come cambiare l'arma equipaggiata in Resident Evil 4 Remake.