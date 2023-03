Resident Evil 4 Remake: la comparazione con l'originale mostra la potenza del remake

L'uscita dell'attesissimo rifacimento dell'iconico capitolo della saga horror di Capcom è ormai alle porte e, dopo la dimostrazione delle novità del gameplay di Resident Evil 4 Remake spiegate dalla stessa azienda, continua ad aumentare la curiosità attorno al suddetto progetto di restaurazione di uno dei capitoli più importanti del brand.

Proprio a causa della grande attesa per l'uscita di Resident Evil 4 Remake, ormai alle porte e prevista per il 24 marzo, il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha compiuto una profonda comparazione del gameplay dell'originale con quello del titolo in arrivo. Questo perché, come sottolineato nello stesso video, grazie alle recenti preview di Resident Evil 4 Remake vi è stato modo di intravedere diverse fasi di gameplay.

Potendo osservare alcune delle aree del castello di Salazar già esistenti nell'iterazione originale ed altre che verranno introdotte per la prima volta con il rifacimento, vi è stato modo di evincere alcuni dei numerosi cambiamenti che costituiscono l'essenza di Resident Evil 4 remake. Ad esempio, l'entrata del suddetto castello differirà rispetto alla controparte del 2005, seppure siano stati modificati anche altri stage e l'intero felling di gameplay.

Basti pensare, infatti, ad alcuni cambiamenti di minore portata, come la rimozione della barra di salute di Ashley che renderà più facili diverse sezioni di gioco. Però, i più importanti cambiamenti avverranno sul fronte estetico, che si tratti delle texture di gioco o della revisione del sistema di illuminazione degli ambienti per riviere l'avventura in chiave next-gen.

Il nuovo progetto in arrivo nelle prossime settimane avrà molto altro da offrire agli amanti dell'iconica serie survival horror targata Capcom. Quindi, in attesa dell'uscita del gioco, vi rimandiamo alla nostra intervista al team dietro la creazione di Resident Evil 4 remake per conoscere alcuni retroscena sulla creazione del titolo.