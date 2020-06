Resident Evil 4 sarà un remake completo paragonabile a un gioco nuovo

In primavera Dusk Golem ha svelato l'esistenza di Resident Evil 4 Remake, progetto mai confermato o annunciato da Capcom, l'insider tuttavia sembra conoscere molte informazioni sui piani della casa di Osaka, come confermano anche i leak (poi confermati) su Resident Evil Village.

A proposito di Resident Evil 4, Dusk Golem ribadisce come il titolo non sarà una remaster bensì un remake/rifacimento completo realizzato dalle fondamenta e paragonabile ad un gioco del tutto nuovo. Non è chiaro se Capcom seguirà la strada intrapresa con i remake di Resident Evil 2 e 3 o se si spingerà oltre, sembra che il progetto sia stato approvato da Shinji Mikami (ora al lavoro su Ghostwire Tokyo) tuttavia il papà di RE non sarà essere coinvolto direttamente nello sviluppo, essendo proprietario di uno studio (Tango Gameworks) di proprietà di Bethesda Softworks.

I lavori su Resident Evil 4 Remake sarebbero iniziati nel 2018 presso lo studio M-Two, fondato appositamente da Tatsuya Minami (ex direttore responsabile di PlatinumGames) grazie al supporto di Capcom. Lo staff vede alla guida personalità come Hiroyuki Kobayashi (Mega Man 11) e Kouji Kakae (designer di Devil May Cry) oltre a nuovi nomi provenienti da vari studi giapponesi. L'uscita sembra essere prevista per il 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, restiamo in attesa di conferme o smentite.