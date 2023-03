Resident Evil 4 Remake conquista il Giappone, Switch supera PS5 e torna in vetta

Resident Evil 4 Remake si rende protagonista di un buon debutto sul mercato giapponese, dove si impone al primo posto della classifica software settimanale. Sommando le vendite delle versioni PlayStation 5 e PlayStation 4, scopriamo come l'action game di Capcom abbia venduto circa 175.000 copie in formato fisico nella settimana di lancio.

A seguire Resident Evil 4 Remake troviamo Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, che occupa diverse posizioni con i suoi rispettivi formati. Considerando le unità piazzate su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch otteniamo cirica 63.000 copie piazzate dal nuovo episodio della serie JRPG (per un approfondimento sul gioco vi rimandiamo alla nostra Recensione di Atalier Ryza 3 Alchemist of the End & The Secret Key). Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in Giappone nella settimana che va dal 20 al 26 marzo (dati forniti da Famitsu):

[PS5] Resident Evil 4 – 89,662 / NEW [PS4] Resident Evil 4 – 85,371 / NEW [NSW] Atelier Ryza 3 – 31,140 / NEW [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe – 27,198 / 336,143 [PS4] Atelier Ryza 3 – 17,240 / NEW [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 15,044 / 4,959,637 [PS5] Atelier Ryza 3 – 14,787 / NEW [NSW] Splatoon 3 – 12,146 / 3,958,873 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10,781 / 5,214,116 [NSW] Minecraft – 8,317 / 3,083,009

Il successo di Resident Evil 4 Remake non basta a PlayStation 5, che perde la prima posizione della classifica hardware in favore di Nintendo Switch. La famiglia della console ibrida colleziona 54.653 unità vendute a fronte delle 38.964 unità piazzate da PS5.

Switch OLED – 36,604

Switch – 10,880

Switch Lite – 7,169

PS5 – 34,154

PS5 Digital Edition – 4,810

PS4 – 1,531

Xbox Series X – 450

Xbox Series S – 133

New 2DS LL – 84

Molto bassi i numeri di Xbox Series X|S, con le vendite delle console Microsoft che sommate risultano inferiori a quelle di PlayStation 4.