Resident Evil 4 Remake conquista Shinji Mikami: il verdetto del papà di RE

Resident Evil 4 Remake ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico, conquistando i fan per il modo convincente con cui reinterpreta il classico del 2005. Ma cosa ne pensa il creatore dell'originale Resident Evil 4 nonché padre dell'iconica serie horror targata Capcom?

Anche Shinji Mikami si è cimentato con il remake del suo classico, ed il celebre game designer ha detto la sua sul lavoro svolto dalla sua vecchia compagnia attraverso un post sul suo profilo Twitter. Poche le parole pronunciate da Mikami, ma quanto bastano per esprimere la sua piena approvazione nei confronti del gioco: "Resident Evil 4 completato con successo, mi è piaciuto davvero molto".

L'autore è dunque rimasto colpito da come Capcom ha reinterpretato l'opera su cui pose la sua firma nel lontano 2005, pur senza approfondire in maniera più articolata il suo pensiero su Resident Evil 4 Remake. Il progetto in ogni caso ha sempre attirato le attenzioni del game designer: ancora prima che il gioco venisse annunciato ufficialmente, Mikami sperava in una storia migliore per Resident Evil 4 Remake, che migliorasse quanto da lui pensavo all'epoca per il titolo pubblicato per la prima volta su GameCube. Chissà se la narrativa effettivamente rinnovata del Remake sia riuscita a conquistarlo.

Ricordiamo intanto che lo scorso febbraio Shinji Mikami ha lasciato Tango Gameworks, lo studio da lui fondato nel 2010 e che ha dato i natali a titoli come The Evil Within, Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush.