Resident Evil 4 Remake: tutti i contenuti di Standard, Deluxe e Collector's Edition

Buona parte dell'ultimo Resident Evil Showcase è stata dedicata proprio a Resident Evil 4 Remake, attesissimo titolo del quale Capcom ha svelato tutte e tre le edizioni che si possono prenotare già da stanotte.

Per quello che riguarda la versione standard non c'è nulla di rilevante da segnalare, poiché è l'unica per la quale non sono previsti bonus di alcun tipo e il suo acquisto permette di accedere ai contenuti di base di Resident Evil 4 Remake.

Di seguito trovate invece tutti i contenuti e i bonus preorder previsti per la Deluxe Edition e per la Collector's Edition:

Deluxe Edition

Una copia di Resident Evil 4 Remake in formato fisico o digitale

Costume Casual

Costume Romantic

Costume Hero (include un filtro grafico esclusivo)

Costume Villain (include un filtro grafico esclusivo)

Accessorio 'Occhiali da sole sportivi'

Possibilità di passare alla colonna sonora originale

DLC che aumenta il numero di tesori in giro per la mappa

Versioni Deluxe delle armi Sentinel Nine (pistola) e Skull Shaker (doppietta)

Collector's Edition

Una copia del gioco

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Una statua di Leon S. Kennedy

Steelbook

Colonna sonora digitale

Artbook

Poster

Confezione esclusiva

Bonus preorder delle versioni Deluxe e Collector

Versione classica e dorata della valigetta

Portachiavi a forma di erba verde e scatola di proiettili per la pistola

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 24 marzo 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Capcom ha inoltre confermato che l'upgrade da PlayStation 4 a PlayStation 5 non avrà alcun costo per coloro i quali acquisteranno il gioco sulla console di vecchia generazione targata Sony.

