Resident Evil 4 Remake: un cosplay di Ada Wong tiratrice scelta in abito rosso

Resident Evil 4 Remake è stato uno dei videogiochi di maggior successo dell'anno, ancora in cima alle classifiche dei più venduti. Capcom è riuscita nel suo intento, sviluppare una riedizione perfetta tra horror e azione che ha saputo colpire e intrattenere i giocatori.

Il quarto capitolo della leggendaria saga horror di Capcom è da sempre uno dei titoli più apprezzati dal pubblico. Resident Evil 4 Remake non è stato dunque un azzardo della software house, che ha saputo migliorare l'originale rinnovando e modernizzando gli elementi narrativi e di gameplay.

Al PlayStation Showcase questa riedizione ha fatto nuovamente parlare di sé. Resident Evil 4 Remake sta per abbracciare la Realtà Virtuale attraverso un DLC gratuito che permetterà di vivere in maniera inedita l'avventura spagnola di Leon S. Kennedy. In attesa di questo aggiornamento che già promette terrore e scintille, è la cosplayer Oky Lucy a colpire gli appassionati.

In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil 4 ritroviamo la spia in combutta con Albert Wesker, ma talvolta preziosa alleata di Leon, pronta ad agire. Con indosso il suo elegante abito rosso e tacchi a spillo, Ada è arrivata a El Pueblo nel tentativo di recuperare un campione di Las Plagas. Nello scatto condiviso dall'artista la vediamo puntare il fucile da cecchino verso il suo obiettivo.