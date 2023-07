Resident Evil 4 Remake: un cosplay di Ashley in catene in outfit bianco

Uscito nell'inverno 2023, Resident Evil 4 Remake è stato uno dei titoli più apprezzati dell'anno. Le milioni di copie vendute e il successo riscosso sono frutto di un arduo lavoro da parte di Capcom, che ha saputo riportare in vetta e ammodernare quello che viene considerato come il capitolo più amato della sua saga horror.

La VR Mode non è bastata ai giocatori di Resident Evil 4 Remake. Il DLC che ha permesso agli utenti di vivere l'esperienza horror spagnola di Leon S. Kennedy in realtà virtuale, su PlayStation 5 sfruttando PSVR2, non sarà l'unico nuovo contenuto sviluppato da Capcom. La comparsa di nuovi achievement pare anticipare l'annuncio di un nuovo DLC per Resident Evil 4 Remake. Che questo nuovo contenuto aggiuntivo possa accontentare finalmente la nota cosplayer Peach Milky?

Peach Milky è l'artista che ha prestato il suo volto ad Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti che Leon ha il compito di riportare a casa sana e salva. Rapita dai Los Illuminados, l'organizzazione criminale dietro il virus Plaga, Ashley è in cerca di aiuto.

In questo cosplay di Ashley da Resident Evil 4 Remake la vediamo incatenata in quello che sembra essere un fienile. La figlia del presidente non indossa il suo classico vestito giallo a cui tutti siamo abituati, ma uno bianco alternativo chiamato popstar version. Questa versione alternativa non è purtroppo presente in Resident Evil 4 Remake, ma chissà che l'artista non abbia dato un suggerimento a Capcom per un prossimo DLC.